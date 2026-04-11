Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında sahasında Bahçeşehir Koleji'ni 87-80'lik sonuçla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Salon: Beşiktaş GAİN

Hakemler: Mehmet Şahin, Duhan Köyiçi, Tolga Akkuşoğlu

Beşiktaş GAİN: Berk Uğurlu 6, Lemar 13, Anthony Brown 8, Thomas 8, Zizic 26, Dotson 13, Yiğit Arslan 6, Morgan 7, Canberk Kuş, Vitto Brown

Bahçeşehir Koleji: Homesley 15, Mitchell 2, Furkan Haltalı 7, Flynn 12, Cavanaugh 15, Ford 3, İsmet Akpınar 8, Williams, Göktuğ Baş 8, Hale 10

1. Periyot: 22-12

Devre: 47-40

3. Periyot: 68-60

5 faulle çıkan: 38.22 Furkan Haltalı (Bahçeşehir Koleji)

Kaynak: AA / Emrah Oktay
