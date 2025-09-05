Haberler

Beşiktaş Futbol A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Leke Kimdir?

Beşiktaş Futbol A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Leke Kimdir?
1985 yılında dünyaya gelen Serkan Leke, lisans eğitimini İşletme alanında tamamladıktan sonra, Londra Regent's University'de Finans ve finansal teknolojiler alanında yüksek lisans yapmıştır.

Hali hazırda; enerji, armatörlük, inşaat, otomotiv ve yazılım sektörlerinde faaliyet gösteren şirketleri bulunmaktadır. Son dönemde kurucusu olduğu SLPLUS Holding bünyesindeoyun alanında Leke Games, dijital İK çözümleri sunan Teamso ve yapay zeka odaklı Wiro gibi teknoloji alanındaki yatırımlarıyla adından söz ettiren Serkan Leke, iş dünyasındaki aktif rolünün yanı sıra, son iki dönemdir Beşiktaş Futbol A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

