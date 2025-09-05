Beşiktaş Futbol A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Leke Kimdir?

1985 doğumlu Serkan Leke, lisansını İşletme alanında tamamladı ve Londra Regent's University'de Finans ve finansal teknolojiler üzerine yüksek lisans yaptı.

Hali hazırda; enerji, armatörlük, inşaat, otomotiv ve yazılım sektörlerinde faaliyet gösteren şirketleri bulunmaktadır. Son dönemde kurucusu olduğu SLPLUS Holding bünyesindeoyun alanında Leke Games, dijital İK çözümleri sunan Teamso ve yapay zeka odaklı Wiro gibi teknoloji alanındaki yatırımlarıyla adından söz ettiren Serkan Leke, iş dünyasındaki aktif rolünün yanı sıra, son iki dönemdir Beşiktaş Futbol A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.