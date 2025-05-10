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Beşiktaş Fibabanka, Fenerbahçe Beko'yu Mağlup Etti

Beşiktaş Fibabanka, Fenerbahçe Beko'yu Mağlup Etti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Beşiktaş Fibabanka, Fenerbahçe Beko'yu 72-62 yenerek üst üste 14. galibiyetini aldı. Maçın en skorer oyuncusu Beşiktaş'tan Kyle Allman oldu.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Polat Parlak, Ahmet Tatlıcı

BEŞİKTAŞ FİBABANKA: Needham 5, Sleva 4, Berk Uğurlu 4, Mathews 20, Terry 10, Yiğit Arslan 6, Allman 21, Morgon, Plavsic 2, Kerem Konan

FENERBAHÇE BEKO: Hayes-Davis 20, Birch 6, Guduric 3, Tarık Biberovic 4, Zagars, Hall 2, McCollum 8, Sertaç Şanlı 3, Melih Mahmutoğlu 9, Colson 7

1'İNCİ PERİYOT: 17-7

DEVRE: 32-33

3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-53

Beşiktaş Fibabanka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29'uncu haftasında evinde konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 72-62 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi Beşiktaş Fibabanka'da 21 sayı üreten Kyle Allman oldu. Bu sonucun ardından siyah-beyazlı ekip üst üste 14'üncü, toplamda ise 23'üncü galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko ise 3'üncü kez parkeden mağlup ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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