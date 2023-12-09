Beşiktaş, Fenerbahçe'yi Konuk Etti

Süper Lig'in 15'inci haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi Tüpraş Stadı'nda konuk etti. Maçta hakem Atilla Karaoğlan düdük çaldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Djiku'yu ilk 11'de görevlendirdi. Fenerbahçe'de 3 oyuncu eksikti. Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş deplasmanında takımlarını destekledi. Samet ve Crespo sarı kart ceza sınırında yer aldı. Derbi maçı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tribünden takip etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligin 14'üncü haftasında Sivasspor ile oynanan maçın 11'inde tek değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam Oosterwolde'nin yerine Djiku'ya görev verdi. Kartal, Beşiktaş derbisine şu 11'le çıktı: "Livakovic, Osayi, Samet, Djiku, Ferdi, Crespo, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko."

DJIKU FORMASINA KAVUŞTU

Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı sona eren Alexander Djiku, Beşiktaş maçında ilk 11'de yer aldı. Fenerbahçe'nin evinde 26 Ekim 2023 tarihinde Ludogorets ile oynadığı maçta sakatlanan Djiku'nun sakatlığı sona erdi. Ganalı futbolcu, 45 gün sonra Beşiktaş maçında ilk 11'de görev aldı. Öte yandan sakatlığı sona eren Mert Hakan Yandaş ise yedekler arasında yer aldı.

SARI LACİVERTLİLERDE 3 EKSİK

Fenerbahçe'de Beşiktaş karşılaşmasına 3 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Becao ve Zajc'ın yanı sıra hazır olmayan Serdar Aziz teknik ekip kararıyla Beşiktaş maçında forma giyemedi.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş derbisinde deplasman tribününde yer aldı. İstanbul Valiliği, İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla sarı-lacivertli bin 814 taraftarın Beşiktaş deplasmanında olacağını açıklamıştı. Bu kararla sarı-lacivertli taraftarlar 5 yıl aranın ardından Beşiktaş deplasmanında takımlarına destek oldu. Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş deplasmanında en son 2018-2019 sezonunun 23'üncü haftasında 25 Şubat 2019 tarihinde takımını desteklemişti.

SAMET İLE CRESPO CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de 2 oyuncu sarı-kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertli ekipte Samet Akaydın ile Miguel Crespo, Beşiktaş maçında sarı kart görmeleri halinde ligin 16'ncı haftasında oynanacak Konyaspor mücadelesinde yer alamayacak.

BAKAN BAK TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi maçı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tribünden takip etti. Öte yandan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ise Tüpraş Stadı'nda yer almadı.