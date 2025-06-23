Beşiktaş, Fenerbahçe'ye 91-87 Mağlup Oldu

Beşiktaş, Fenerbahçe'ye 91-87 Mağlup Oldu
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Beşiktaş, Fenerbahçe'ye 91-87 mağlup olarak seride durumu 3-1'e getirdi. Maçta gergin anlar yaşanırken, özel çocuklar da etkinliğe katıldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Beşiktaş, konuk ettiği Fenerbahçe'ye 91-87 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler seride durumu 3-1'e getirdi.

Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off serisi dördüncü maçında Beşiktaş, Basketbol Gelişim Merkezi'nde Fenerbahçe'yi ağırladı. Müsabakanın iki periyodunda istediğini alan taraf konuk ekip oldu. Kanarya, ilk periyodu 26-22, ikinci periyodu da 49-45'lik skorlarla önde kapadı. Üçüncü periyot ise büyük çekişmeye sahne oldu. Son saniyeye kadar karşılıklı basketlerin atıldığı periyotta sarı-lacivertliler, rakibine 68-65 üstünlük kurdu.

Son periyodun büyük büyük bölümünde her iki takım da oyuna ortak olurken, Beşiktaş son anlardaki şansları değerlendiremeyince maçı kazanan 91-87'lik skorla Fenerbahçe oldu.

Özel konuklar vardı

İki takım sahaya 'özel çocuklarla' çıktı. Bir sosyal yardımlaşma derneği rehabilitasyon merkezinin özel çocukları, iki takım oyuncularıyla birlikte seremoniye çıktı.

Çocuklar, daha sonra takım kaptanlarına hediye takdim etti.

Başkanlar maçı beraber izledi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç müsabakayı salonda beraber takip etti.

Ayrıca siyah-beyazlı futbol A takımından Ersin Destanoğlu, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Terzi de mücadeleyi izlemek için Basketbol Gelişim Merkezi'ne geldi.

Maçın son saniyelerinde gerginlik yaşandı

Karşılaşmanın son saniyelerinde ise Fenerbahçeli yöneticilerin bulunduğu locada gerginlik yaşandı. Küfürlü tezahüratlar sonrası sarı-lacivertli yöneticiler ile siyah-beyazlı taraftarlar arasında yaşanan sözlü münakaşanın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç locaya geldi. Bir süre daha devam eden gerginliği ardından Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da aynı locada siyah-beyazlı taraftarları sakinleştirmeye çalıştı.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Kerem Baki, Hüseyin Çelik, Mehmet Serdar Ünal

Beşiktaş: Allman 10, Mathews 26, Yiğit Arslan 5, Sleva 5, Terry 7, Plavsic 6, Needham 4, Berk İbrahim Uğurlu 9, Morgan 15

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

Fenerbahçe: Guduric 12, Melih Mahmutoğlu 8, Devon Hall 7, Hayes-Davis 15, Birch 12, McCollum 5, Metecan Birsen 4, Baldwin 24, Melli, Emre Ekşioğlu 4

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

1. Periyot: 22-26 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 45-49 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 65-68 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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