Süper Lig'de yabancı VAR hakemi dönemi başlıyor: İlk deneme derbide

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), kulüplerden gelen yoğun hakem şikayetleri üzerine önemli bir karara imza attığı konuşuluyor.

İLK KEZ DERBİDE UYGULANACAK

Akşam gazetesinin TFF'ye yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre; 7 Aralık Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş- Fenerbahçe derbisine yabancı VAR hakemi getirmek için görüşmeler başladı.

İlk olarak derbide görevlendirilecek olan yabancı VAR hakeminin, Süper Lig'in ikinci yarısında tüm müsabakaları kapsayabileceği de öne sürüldü.