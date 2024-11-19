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Süper Lig'de yabancı VAR hakemi dönemi başlıyor: İlk deneme derbide

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun, hakem şikayetleri üzerine yabancı VAR hakemine geçiş yapmayı planladığı iddia edildi. İddialara göre, bu uygulama ilk olarak 7 Aralık'ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde başlatılacak. Yabancı VAR hakeminin, Süper Lig'in ikinci yarısında tüm müsabakaları kapsayabileceği belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), kulüplerden gelen yoğun hakem şikayetleri üzerine önemli bir karara imza attığı konuşuluyor.

İLK KEZ DERBİDE UYGULANACAK

Akşam gazetesinin TFF'ye yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre; 7 Aralık Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş- Fenerbahçe derbisine yabancı VAR hakemi getirmek için görüşmeler başladı.

İlk olarak derbide görevlendirilecek olan yabancı VAR hakeminin, Süper Lig'in ikinci yarısında tüm müsabakaları kapsayabileceği de öne sürüldü.

Süper Lig'de yabancı VAR hakemi dönemi başlıyor: İlk deneme derbide
Haberler.com / Fatih Kocatürk - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

GS maçlarında niye yapmadınız:)))

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Haber YorumlarıNetherill:

mhk içindeki gerçekten olan yapıyı yok etseniz bize türk hakemleri yeter aslında. ama arda kardeşler zorbay halil umut gibi hakemleri tuttuğunuz sürece sorun hep devam edecek.

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Haber YorumlarıMesut Beyter:

Güven kalmamış

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Haber YorumlarıSelahattin Gurbuz:

Yabancı hakem kıme baglı çalışacak fedarasyona? Ne degişicek ona gelen talimatı oda uygulucak sonucta galatasaray şampıyon

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