Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisinde 1-0 Skor Rekoru

Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisinde 1-0 Skor Rekoru
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki rekabette en çok görülen skor 1-0. İki ekip, 2 Kasım'da Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Derbide 101 yıllık tarihte 79 maçta bu skor elde edildi.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki dev rekabette bugüne kadar tüm kulvarlarda en çok 1-0'lık skor görüldü. Geçtiğimiz sezon oynanan her 2 lig maçı da 1-0 sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, 2 Kasım Pazar günü saat 20.00'da Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin, siyah-beyazlılara karşı 135'e 129 galibiyet üstünlüğü bulunurken, ezeli rakipler arasındaki müsabakalarda en çok görülen sonuç ise 1-0 oldu.

101 yıllık derbi tarihinde toplam 79 maçta futbolseverler birer gol gördü. Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 40 kez, Beşiktaş da Fenerbahçe'yi 39 kez 1-0'lık skorlarla yendi.

Geçtiğimiz sezon oynanan 2 lig mücadelesi de 1-0 bitti. Kara Kartal, Dolmabahçe'de Alex Oxlade-Chamberlain, Kadıköy'de Gedson Fernandes'in golleriyle galibiyete uzandı.

Fenerbahçe, ezeli rakibine karşı bu skoru son olarak 5 Şubat 2017'de Türkiye Kupası'nda elde etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
