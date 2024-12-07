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Beşiktaş, Fenerbahçe Derbisi İçin Tüpraş Stadyumu'na Geldi

Beşiktaş, Fenerbahçe Derbisi İçin Tüpraş Stadyumu'na Geldi
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe ile yapacağı derbiyi öncesi hazırlıklarını tamamlayarak Tüpraş Stadyumu'na ulaştı. Takım otobüsü güvenlik önlemleri altında stadyuma girdi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'na geldi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, saat 19.00'da evinde Fenerbahçe ile mücadele edecek. Siyah-beyazlılar, dün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde dün derbinin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girmişti. Beşiktaş kafilesi tesislerden ayrılarak müsabakanın oynanacağı stadyuma ulaştı.

Takım otobüs yoğun güvenlik önlemleri altında Tüpraş Stadyumu'na giriş yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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