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Beşiktaş, Fenerbahçe Derbisi İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş, Fenerbahçe Derbisi İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Beşiktaş, 4 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçı için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Solskjaer yönetimindeki çalışmalar, kondisyon, taktik ve pas çalışmaları içeriyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 4 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

Oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başladıkları idmanın, taktik çalışma ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandığı kaydedildi.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
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