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Beşiktaş, Fenerbahçe Derbisi İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş, Fenerbahçe Derbisi İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Beşiktaş, 4 Mayıs'ta Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçı için BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanda taktik çalışmalara ağırlık verildi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 4 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş, derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman, oyuncuların ayak tenisi oynamalarıyla başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde Fenerbahçe maçının taktiği üzerine çalışıldığı öğrenildi.

Siyah-beyazlı takımın bugünkü idmanına savunma oyuncuları Gabriel Paulista ve Emirhan Topçu, sakatlıkları nedeniyle katılmadı.

Sakatlığını atlatan Felix Uduokhai ise bireysel çalışmalarına başladı.

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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