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Beşiktaş, Uduokhai'yi Union Berlin'e transfer etti

Beşiktaş, Uduokhai'yi Union Berlin'e transfer etti
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Beşiktaş, Alman futbolcu Felix Uduokhai’nin Union Berlin’e transfer olduğunu açıkladı.

Beşiktaş, Alman futbolcu Felix Uduokhai'nin Union Berlin'e transfer olduğunu açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Felix Uduokhai'nin nihai transferi hususunda 1. FC Union Berlin ile anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

28 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş formasıyla iki sezonda 58 maça çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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