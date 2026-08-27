Beşiktaş, Uduokhai'yi Union Berlin'e transfer etti
Beşiktaş, Alman futbolcu Felix Uduokhai’nin Union Berlin’e transfer olduğunu açıkladı.
Beşiktaş, Alman futbolcu Felix Uduokhai'nin Union Berlin'e transfer olduğunu açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Felix Uduokhai'nin nihai transferi hususunda 1. FC Union Berlin ile anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.
28 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş formasıyla iki sezonda 58 maça çıktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı