Beşiktaş, hazırlık maçında FCSB'yi yendi

Beşiktaş, hazırlık maçında FCSB'yi yendi
Güncelleme:
Antalya'da kamp yapan Beşiktaş, Romanya'nın FCSB ekibiyle oynanan hazırlık maçını 2-1'lik skorla kazandı. Beşiktaş'ın gollerini Mamadou Thiam, Ahmet Sami ve Jota Silva attı.

Antalya'da kamp yapan Beşiktaş, hazırlık maçında karşılaştığı Romanya ekibi FCSB'yi 2-1'lik skorla mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'e verilen devre arası hazırlıklarını maçlar ile değerlendirmek isteyen Beşiktaş, Romanya ekibi FCSB ile karşılaştı. Mücadelede ilk gol 67. dakikada Mamadou Thiam'dan gelirken, siyah-beyazlılar, 68. dakikada Ahmet Sami ve 75. dakikada Jota Silva'nın golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
