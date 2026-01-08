Beşiktaş, hazırlık maçında yarın FCSB ile karşılaşacak

Beşiktaş, hazırlık maçında yarın Romanya ekiplerinden FCSB ile karşı karşıya gelecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Belek'te sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlı takım, FCSB ile saat 17.00'de karşılaşacak.

Beşiktaş'ın konakladığı otelin sahasında oynanacak müsabaka, kulübün YouTube kanalından canlı yayımlanacak.