Beşiktaş, hazırlık maçında yarın FCSB ile karşılaşacak

Güncelleme:
Beşiktaş, hazırlık maçında Romanya'nın FCSB takımıyla yarın Belek'te saat 17.00'de karşılaşacak. Maç, kulübün YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

Beşiktaş, hazırlık maçında yarın Romanya ekiplerinden FCSB ile karşı karşıya gelecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Belek'te sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlı takım, FCSB ile saat 17.00'de karşılaşacak.

Beşiktaş'ın konakladığı otelin sahasında oynanacak müsabaka, kulübün YouTube kanalından canlı yayımlanacak.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
