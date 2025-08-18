Beşiktaş, Eyüpspor'u Uzatmalarda Geçti: 2-1

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında ikas Eyüpspor'u konuk eden Beşiktaş, yeni sezondaki ilk lig maçında galibiyeti uzatma dakikalarında aldı.

Mücadelenin 19. dakikasında Orkun Kökçü'nün yerde kalmasıyla kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Tammy Abraham meşin yuvarlağı ağlara göndererek siyah-beyazlıları 1-0 öne geçirdi. Eyüpspor ise 29. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Thiam'ın kafa vuruşuyla beraberlik sayısını kaydetti.

Son dakikalara doğru çeşitli pozisyonlar yakalayan Beşiktaş, uzatmanın son dakikasında Rafa Silva'yla bulduğu pozisyonu gole çevirerek rakibini 2-1 yendi ve 3 puanın sahibi oldu.

Galibiyet geleneğini sürdürdü

Ligde geride kalan 5 sezona galibiyetle başlayan Beşiktaş, Eyüpspor karşısında yeni sezona galibiyetle başlayarak üst üste 6. sezonuna da 3 puanla başladı.

Beşiktaş, 2019-2020 sezonuna Sivasspor mağlubiyetiyle başladıktan sonraki 5 sezona galibiyetle başlayan ve bu süreçte Trabzonspor'u 3-1, Çaykur Rizespor'u 3-0, Kayserispor ile Fatih Karagümrük'ü 1-0, Samsunspor'u da 2-0 mağlup ederek sezona başlamıştı.

Ligde 2025-2026 sezonunun ilk golü penaltıdan geldi

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk maçında Eyüpspor'u konuk eden Beşiktaş, yeni sezonun ilk golünü penaltıdan attı.

Maçın 17. dakikasında Abraham'ın pasıyla ceza sahasına giren Orkun Kökçü'ye yapılan temasın ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. 19. dakikada topun başına geçen Abraham, meşin yuvarlağı ağlara göndererek siyah-beyazlı takımın bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti.

Abraham gollerine devam etti

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı Abraham, siyah-beyazlı forma altındaki 5. maçında 6. golünü kaydetti.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi elemesinde Shakhtar Donetsk ile oynanan maçta ilk golünü atan İngiliz oyuncu, daha sonra UEFA Konferans Ligi elemelerinde oynanan St. Patrick's maçlarında da gol sevinci yaşadı.

St. Patrick's ile deplasmanda oynanan maçta 3 gol atarak hat-trick yapan Abraham, İstanbul'daki maçta da İrlanda ekibinin filelerini havalandırmayı başarmıştı.

Kalesini yine gole kapatamadı

Bu sezon oynadığı tüm resmi maçlarda gol yiyen Beşiktaş, Eyüpspor karşısında da kalesini koruyamadı.

4'ü Avrupa olmak üzere 5 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, bu maçlarda kalesinde toplam 10 gol gördü ve maç başına ortalama 2 gol yiyerek mücadele etti.

Shakhtar Donetsk ile oynanan maçlarda kalesinde 6 gol gören siyah-beyazlı ekip, St. Patrick's karşılaşmalarında da rakibinin attığı 3 gole engel olamadı.

Soyunma odasına yuhalanarak gittiler

St. Patrick's maçının ilk yarısında yuhalanarak soyunma odasına giden Beşiktaşlı futbolcular, Eyüpspor maçında da protestoyla karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk yarısının sona ermesinin ardından siyah-beyazlı futbolseverler, Beşiktaşlı futbolculara yönelik tepkide bulundu.

Siyah-beyazlı taraftarlar, maçın son bölümlerine doğru teknik direktör Solskjaer'i istifaya davet ederken, maçın hakemi Halil Umut Meler'e de tepki gösterdi.

Emirhan Topçu sakatlandı

Beşiktaş'ta mücadeleye savunmanın solunda başlayan Emirhan Topçu, 70. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Bir pozisyonda Beşiktaş ceza sahası içinde yerde kalan siyah-beyazlı oyuncu, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kenara alındı.

Emirhan'ın yerine oyuna Emrecan Terzi dahil oldu.

Taylan Bulut ilk kez forma giydi

Beşiktaş'ın geçen hafta kadrosuna kattığı Taylan Bulut, 85. dakikada siyah-beyazlı formayla taraftarlarının karşısına çıktı.

Svensson'un yerine oyuna dahil olan 19 yaşındaki oyuncu, savunmanın sağında görev yaptı.