Beşiktaş, Eyüpspor'u 90+6'da yıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında ikas Eyüpspor'u Rafa Silva'nın 90+6'da attığı golle 2-1 mağlup etti. Beşiktaş'ın diğer golü golü Tammy Abraham'dan geldi. ikas Eyüpspor'un tek golü Mame Thiam'dan geldi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş ile ikas Eyüpspor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçı Beşiktaş 2-1'lik skorla kazandı.

RASHICA GOLÜ BULAMADI

Beşiktaş maça etkili başladı. 11. dakikada Rafa Silva'dan pası alan Rashica'nın ceza sahasının sol çaprazından sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

BEŞİKTAŞ ABRAHAM İLE ÖNE GEÇTİ

17. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Abraham'ın pasının ardından ceza sahasında topla buluşan Orkun Kökçü'nün Robin Yalçın'ın müdahalesiyle yerde kalmasıyla Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. 19. dakikada topun başına geçen Abraham, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 1-0 yaptı.

MAME THIAM BERABERLİĞİ GETİRDİ

29. dakikada Thiam ile Eyüpspor skora eşitliği getirdi. Kerem Demirbay'ın kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Claro'dan seken topu Thiam kafayla tamamladı ve meşin yuvarlak ağlara gitti.

EYÜPSPOR ÖNE GEÇİYORDU

43. dakikada Eyüpspor gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Kerem Demirbay'ın uzaktan yaptığı ortada Thiam yakın mesafeden kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak üst direkten dışarı çıktı.

MAÇTA SON SÖZÜ BEŞİKTAŞ SÖYLEDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısı Beşiktaş'ın baskısıyla geçti. Siyah-beyazlılar aradığı golü 90+6'da Rafa Silva ile buldu. Rakibinden harika sıyrılan yıldız oyuncu, tavana yolladığı topta kaleciyi avladı ve takımına galibiyeti getirdi. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, ligde oynadığı ilk maçtan 3 puanla ayrıldı. ikas Eyüpspor, ikinci maç sonunda da puanla tanışamadı.

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıBeşiktaşlı:

Kanat başkan kanat, neyini anlamıyorsun

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıszkpnb9h2s:

Eyüp ün kalecisi yeni Muslera olabilir.Zamanında Brezilya U20 kaleciliği yapmış .Kalite olduğu herhalinden belli .

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustfa Kale:

Eyup sporun oyunu Ali kocun takimi yapamiyor... cok guzel macti hakki beraberlikti ama son dakikalarda kapanmak eyup spora pahaliya mal oldu

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Güler:

Besiktas elini cabuk tutup Eyüpün kalecesini alsinlar super kaleci cok begendim

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
