Sergen Yalçın'dan 3 değişiklik
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kayserispor maçından sonra Eyüpspor karşısına 3 oyuncu değişikliğiyle çıkıyor. Gökhan Sazdağı, Felix Uduokhai ve Tammy Abraham kadroda yer almazken, Jota Silva 3 maç aradan sonra 11'de forma giyecek.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, geçtiğimiz hafta iç sahada oynadıkları Kayserispor maçının 11'inden 3 değişiklik yaparak Eyüpspor karşısına çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, Eyüpspor'a konuk oluyor. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, eflatun-sarılıların karşısına geçtiğimiz hafta ligde Dolmabahçe'de oynadıkları Kayserispor müsabakasının 11'inden 3 değişiklik yaparak çıktı.

Tecrübeli teknik adam, sağ bekte Gökhan Sazdağı'nın yerine Taylan Bulut'a ilk 11'de şans verirken, kart cezalısı Felix Uduokhai'nin yerine ise Tiago Djalo sahaya çıktı. Transferi gündemde olan Tammy Abraham'ın yokluğunda da Jota Silva formasına kavuştu.

Beşiktaş'ın, Eyüpspor mücadelesi 11'i şu şekilde:

"Ersin Destanoğlu - Taylan Bulut, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz - Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Milot Rashica, Vaclav Cerny, Jota Silva - El Bilal Toure."

Jota Silva 3 maç sonra 11'de

Siyah-beyazlıların Portekizli futbolcusu Jota Silva, 3 maç sonra 11'e döndü. Jota, 14. haftada deplasmanda 2-0 kazanılan Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından Gaziantep FK ve Kayserispor mücadelelerinde sonradan oyuna dahil olurken, Trabzonspor ile Rizespor karşılaşmalarında ise sakatlığı sebebiyle görev alamadı.

Kulübede yabancı yok

Beşiktaş'ın, Eyüpspor maçında yedek kulübesinin tamamı yerli futbolculardan oluşuyor. Ayrıca kulübede yer alan 9 futbolcunun 6'sının da altyapı çıkışlı olması dikkat çekti.

Kartal'ın yedek kulübesinde; Emre Bilgin, Emir Yaşar, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Gökhan Sazdağı, Devrim Şahin, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
