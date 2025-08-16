Beşiktaş, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor ile oynayacağı maça Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yaptığı antrenmanla hazırlandı. Antrenman kondisyon ve taktik çalışması ile yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışması sonrası yapılan taktik çalışmayla tamamlandı. Basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın saat 21.30'da Tüpraş Stadyumu'nda Eyüpspor'la karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
