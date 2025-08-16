Beşiktaş, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Eyüpspor ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarını Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde tamamladı. Antrenman, kondisyon ve taktik çalışmalarla gerçekleştirildi.

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'de Eyüpspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışması sonrası yapılan taktik çalışmayla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 2'nci haftasında yarın saat 21.30'da sahasında Eyüpspor'la karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
'General Hospital' dizisinin yıldızı Tristan Rogers 79 yaşında hayatını kaybetti

Kanserle savaşan ünlü isimden acı haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Putin-Trump yemeği iptal edildi, Rus lider ülkesine dönmeden mezarlık ziyareti yaptı

Yemek iptal edildi! Putin son ziyaretini bakın nereye yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.