Beşiktaş, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'de Eyüpspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışması sonrası yapılan taktik çalışmayla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 2'nci haftasında yarın saat 21.30'da sahasında Eyüpspor'la karşılaşacak.