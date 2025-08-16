Beşiktaş, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Eyüpspor ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarını Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde tamamladı. Antrenman, kondisyon ve taktik çalışmalarla gerçekleştirildi.
BEŞİKTAŞ, Süper Lig'de Eyüpspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışması sonrası yapılan taktik çalışmayla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 2'nci haftasında yarın saat 21.30'da sahasında Eyüpspor'la karşılaşacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor