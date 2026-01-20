Haberler

Beşiktaş'ta Eyüpspor maçı hazırlıkları başladı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Eyüpspor karşılaşması için hazırlıklarına devam etti. Antrenman kondisyon ve taktik çalışmalarıyla tamamlandı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü Kayserispor maçında forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların ısınma koşuları ve 5'e 2 top kapmayla başladıkları idman, minyatür kale ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
