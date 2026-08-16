Haberler

Beşiktaş, Eyüpspor'u 1-0 Mağlup Ederek Lige 3 Puanla Başladı

Beşiktaş, Eyüpspor'u 1-0 Mağlup Ederek Lige 3 Puanla Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Eyüpspor'u 1-0 yenerek lige galibiyetle başladı. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü 25. dakikada Cerny kaydetti. Eyüpspor, 68. dakikada Costa'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da maçı tribünden takip etti.

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek lige 3 puanla başladı. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü 25'inci dakikada Cerny kaydetti.

Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, sahasında Eyüpspor'u konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda saat 21.30'da başlayan karşılaşmada Oğuzhan Çakır düdük çaldı. Çakır'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Hüseyin Aylak üstlendi.

Beşiktaş mücadeleye daha çok topa sahip olarak başladı. Siyah-beyazlılar, Rıdvan Yılmaz ve Orkun Kökçü ile şutlarla şansını denese de sonuç alamadı. Beşiktaş, 25'inci dakikada öne geçti. Olaitan'ın aşırtma pasıyla savunma arkasına sarkan Cerny, sağ çaprazdan gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıya etkili başlayan Beşiktaş, 51'inci dakikada gole yaklaştı. Ceza sahası dışında sol çaprazda kazanılan serbest vuruşta Cerny doğrudan kaleyi denedi. Meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü. 68'inci dakikada Eyüpspor 10 kişi kaldı. İlk yarıdan sarı kartı bulunan Costa, 68'inci dakikada Oh'a yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş, sahasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.

MONTELLA KARŞILAŞMAYI TAKİP ETTİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş'ın Eyüpspor'u konuk ettiği karşılaşmayı tribünden takip etti. Bugün saat 19.00'da başlayan İstanbul Başakşehir FK-Kocaelispor karşılaşmasını da izleyen İtalyan teknik adam, daha sonra Beşiktaş-Eyüpspor mücadelesini de tribünde izledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Çiftçi açıkladı: Süleymancıların kullandığı haberleşme ağı ifşa oldu

Süleymancıların kullandığı haberleşme ağı ifşa oldu: Bylock yerine...
Bakan Çiftçi ve Bakan Bak da tribündeydi! Amedspor-Erzurumspor maçında Türkçe ve Kürtçe pankart

Diyarbakır'da tribünlere asılan pankart dikkat çekti
Netanyahu seçim afişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı

Netanyahu'dan küstah hamle! Seçim afişinde Erdoğan’ı hedef aldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti’ye geçen Aydın Milletvekili Ömer Karakaş kararının nedenini açıkladı

AK Parti rozeti takan vekil kararının ardından nedeni açıkladı
Gençlerbirliği yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı!

İran Hamaney'in yaşadığını ispatlamaya çalışıyor: Şimdi de video yayınlandı

Akıbeti merak konusu olan Hamaney'den aylar sonra ilk görüntü
Türk futbolunun 60 yıllık köklü kulübü lig başlamadan küme düşecek

Türk futbolunun 60 yıllık köklü kulübü lig başlamadan küme düştü
Süleymancıların 200 kilo külçe altını bakın nereden çıktı! Adres şaşırttı

Türkiye'nin konuştuğu 200 kilo altın bakın nereden çıktı

Karadeniz'de balık bolluğu: Oltasını kapan deniz kenarına koştu, kovalar doldu

Gören duyan soluğu deniz kenarında aldı! Kova kova çıkardılar
Eşini bıçakladıktan sonra canlı yayın açıp intihar girişiminde bulundu

Eşini defalarca bıçakladı, çatıya çıktı! Utanmadan canlı yayın açtı