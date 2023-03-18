Beşiktaş en iyi maçını oynadı, Şenol Güneş memnun olmadı! F.Bahçe derbisi öncesi aynı sıkıntıyı yaşıyor

İstanbulspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş, bu sezon en fazla isabetli pas yaptığı maçını oynadı. Şenol Güneş, "Pas yüzdemiz düşündüğümüzün altında kaldı. Rakibe fırsatlar verdik. Milli Takım arasında 14 oyuncu bizimle olmayacak. Benim tesadüfümdür bu, Fenerbahçe derbisine rastlaması iyi olmadı" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, İstanbulspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Siyah-Beyazlılar'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımın en yüksek pas yüzdesini yakalamasına rağmen bu peformansın yeterli olmadığını söyledi.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları:

"DÜŞÜNDÜĞÜMÜZÜN ALTINDA"

"Pas yüzdemiz, orta yüzdemiz düşündüğümüzün altında. Çok top kaybımız var. Kırk taneye yakın orta açtık ama isabetsiz olanlar vardı. Daha etkili olabilirdi."

"KENARA ATILAN PASLAR DAHA ETKİLİ OLABİLİRDİ"

"Oyun beklenen şekilde başladı. İstanbulspor alanında kalıp kontraya çıkmayı düşünüyordu. İlk yarıda buna izin vermedik. Rakip sahaya çok yavaş gittik. Ortaları ve oyun hızını daha iyi yapmamız lazımdı. Dikine paslar, derine paslar, kenara atılan paslar daha etkili olabilirdi. Şut atamadık, ikiye bir yapamadık, becerili oyuncuları kullanamadık. Ancak, kontrol bizdeydi. Her an gol gelebileceğini hissediyorduk. Duran toptan geldi gol. İkinci yarıda ikinci gol, atılan şutla geldi."

"OYUN KONTROLSÜZDÜ, REDMOND İLE KAZANDIK"

"Oyun daha rahat olmalıydı ama rakibe kontra fırsatları verdik. Bu bana biraz tuhaf geldi. Rakip sahada oynuyoruz. 0-0'ken vermediklerimizi 2-0'dan sonra verdik. 2-1'den sonra koptuk. 80'den sonra toparladık. 2-1'den sonra oyun disiplini, pozisyonlar, konsantrasyonlar kayboldu. Oyun kontrolsüzdü ama Redmond ile kazandık."

"GALİBİYETİ HAK ETTİK"

"Top kayıplarını azaltan, rakibe baskılı olan, etkili ataklar yapan bir takım olmamız lazım. İyi taraf, 3 puan almaktı. Ne olursa olsun 3 puanı hak ettik. Rakibin kendine güveni var. İyi pas yapıyor. Çabuk oynuyor. Son 3 haftada bunu iyi yapmışlardı. Kötü takım değiller. Biz Sivas'a kaybetik, İstanbulspor 3 tane attı."

"GHEZZAL'IN DÖNMESİ İYİ OLDU"

"Rachid'in gelmesi iyi oldu. Tayyip ve Masuaku'nun bir sakatlıkları var. Onları dışarı aldık. Masuaku'da geç kaldık. Tayyip'in durumu milli takımı etkiler mi, bilemiyorum. İnşallah çok önemli çıkmaz. Temennimi budur. Futbol bu. Islak bir zemin. Çok şut atılması gerekiyordu, az şut attık. Denemedik dahi. Şut atınca da goller geldi."

"F.BAHÇE DEBİSİNE RASTLAMASI İYİ OLMADI"

"Milli takım arasında 14 oyuncu bizimle olmayacak. Ana iskeleti teşkil ediyorlar. Gelişleri geç tarih. Benim tesadüfümdür bu. Fenerbahçe ile derbinin oraya rastlaması iyi olmadı. Çarşambaya kadar izin verdik oyunculara. Hafta sonu da bir hazırlık maçı yapacağız."