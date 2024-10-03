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Beşiktaş-Eintracht Frankfurt maçının ilk 11'leri belli oldu

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile sahasında karşı karşıya gelecek. Saat 22.00'de başlayacak mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak. TRT 1'den canlı yayınlanacak müsabakayı İskoç hakem John Beaton yönetecek.

İKİ TAKIMIN DURUMU

İki takım, Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya gelecek. Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hollanda ekibi Ajax'a 4-0 yenilen siyah-beyazlı takım, Eintracht Frankfurt'a üstünlük kurarak taraftarını mutlu etmeye çalışacak. Organizasyonda 2 (1980, 2022) şampiyonluğu bulunan Eintracht Frankfurt ise ilk hafta maçında Çekya ekibi Viktoria Plzen ile 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Libyalı futbolcu Moatasem Al Musrati, karşılaşmada forma giyemeyecek.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson, Rashica, Muçi, Rafa, Immobile.

Eintracht Frankfurt: Santos, Theate, Koch, Marmoush, Matanovic, Kristensen, Larsson, Dahoud, Ebimbe, Götze, Nkounkou.

BEŞİKTAŞ 1 KEZ KAYBETTİ

Siyah-beyazlı takım, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 10 maçta sahadan bir kez mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig, Turkcell Süper Kupa ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 10 müsabakanın 7'sini kazanırken, 2'sinde ise berabere kaldı. Bu karşılaşmalarda 27 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 12 gole engel olamadı.

FRANKFURT 7 MAÇININ 5'İNİ KAZANDI

Eintracht Frankfurt, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanan ve 1'inden mağlubiyetle ayrılan Frankfurt temsilcisi, lider Bayern Münih'in ardından 12 puanla ikinci sırada yer alıyor. Almanya Kupası'nda yaptığı tek müsabakadan galibiyetle ayrılan Eintracht Frankfurt, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında ise Viktoria Plzen ile berabere kaldı. Bu karşılaşmalarda 18 kez fileleri havalandıran Alman ekibi, kalesinde ise 10 gol gördü. Milli futbolcu Can Uzun'un forma giydiği Eintracht Frankfurt, Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla oynadığı 7 mücadelenin de 2'sini kazandı, 4'ünde berabere kaldı ve 1'inden yenilgiyle ayrıldı.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA'DA 246. MAÇI

Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'u konuk edecek Beşiktaş, Avrupa'da 246. maçına çıkacak. Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında oynadığı 245 müsabakada 92 galibiyet, 49 beraberlik, 104 yenilgi yaşadı. Avrupa arenasında 328 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 373 gol gördü.

Beşiktaş-Eintracht Frankfurt maçının ilk 11'leri belli oldu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

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