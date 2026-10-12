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Beşiktaş, deplasman yasağının kaldırılması için Trabzonspor'un çağrısına katıldı

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Beşiktaş, deplasman yasağının kaldırılması için Trabzonspor'un çağrısına katıldı
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Beşiktaş, Trabzonspor'un 'Deplasmana Yasak Kaldırılsın' çağrısına destek verdi. Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasındaki Trabzonspor deplasmanında taraftarlarının tribünde olmasını arzuladığını, evindeki maçta da Trabzonspor taraftarlarını ağırlamaktan mutluluk duyacağını belirtti.

Beşiktaş, Trabzonspor'un "Deplasmana yasak kaldırılsın" paylaşımına destek vererek çağrıda bulundu.

Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından "Deplasmana yasak kaldırılsın" başlığı ile yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşılaşacağımız güzide rakiplerimizden Trabzonspor'un 'Deplasmana Yasak Kaldırılsın' başlığıyla paylaştığı çağrıya yürekten katılıyoruz. Taraftarlar, futbolun en önemli unsurlarından biridir. Başta taraftarlarımız olmak üzere her renkten futbolsever, gönül verdiği takımını ülkemizin her yerindeki deplasman tribününde destekleyebilmelidir.

Beşiktaş JK olarak; deplasmanda Trabzonspor'la oynayacağımız müsabakada taraftarlarımızın deplasman tribününde bulunmalarını arzuluyor, evimizde oynayacağımız karşılaşmada da Trabzonspor taraftarlarını deplasman tribününde ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı belirtiyoruz. Ülkemize yakışmadığına inandığımız deplasman yasağı uygulamasının bu çağrıların ardından son bulmasını temenni ediyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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