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Beşiktaş, yeni transferleriyle ilk idmanı yaptı

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 31 Ağustos'ta Arca Çorum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki antrenmanda yeni transferler Ernest Poku ve Fabio Miretti ilk kez takımla çalıştı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 31 Ağustos Pazartesi günü Arca Çorum FK'yi konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirildi.

Yeni transferler Ernest Poku ve Fabio Miretti, siyah-beyazlı ekipte ilk idmanlarına çıktı.

Antrenman, ısınma koşularıyla başlarken 5'e 2'nin ardından yarı sahada yapılan taktik çalışmayla sona erdi.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA
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