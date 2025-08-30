Beşiktaş, Corendon Alanyaspor ile 19. Randevusuna Çıkıyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Corendon Alanyaspor ile 19. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, yarın saat 21.30'da Alanya Oba Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Rakibi ile oynadığı son 4 mücadeleden galibiyet çıkaramayan Kartal, galip gelerek ligde 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

Süper Lig'de 19. randevu

Corendon Alanyaspor ile Beşiktaş, ligde bugüne kadar 18 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 10, turuncu-yeşilliler 3 galibiyet elde ederken 5 maç ise berabere sonuçlandı. Söz konusu müsabakalarda Kartal, 35 kez fileleri havalandırırken Antalya temsilcisi, 19 golle karşılık verdi. İki takım arasında geçtiğimiz sezon Antalya'da oynanan son müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Kartal, Avrupa'ya veda etti

Sezona UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuyla başlayan Beşiktaş, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e elendikten sonra UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre takımı Lausanne karşısında da üstünlük kuramayarak Avrupa kupalarına veda etti.

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Sergen Yalçın oldu

Beşiktaş'ta, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında İsviçre ekibi Lausanne'a karşı alınan 1-0'lık mağlubiyetten sonra teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in görevine son verildi. Siyah-beyazlılardaki görev süresi 223 gün süren Solskjaer, Beşiktaş ile çıktığı toplam 29 müsabakada 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 da yenilgi yaşadı.

Kartal, Corendon Alanyaspor maçı öncesi teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ın getirildiği açıklandı. Yalçın, siyah-beyazlı camiada 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası zaferi elde etmişti.

Mustafa Hekimoğlu ve Milot Rashica forma giyemeyecek

Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı öncesi Mustafa Hekimoğlu ile Milot Rashica'nın sakatlığı bulunuyor. UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında St. Patrick's ile oynanan maçta sakatlanan Mustafa, Alanya deplasmanında formasından uzak kalacak.

Rashica ise yaşadığı kas sakatlığından dolayı forma giyemeyecek.

Kadir Sağlam yönetecek

İki takım arasındaki müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ile Osman Gökhan Bilir yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Alper Akarsu olacak. - İSTANBUL