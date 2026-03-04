Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçından notlar

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. ve son haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, son maçına göre ilk 11'de 5 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'ndaki mücadeleye Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Tiago Djalo, Yasin Özcan, Wilfred Ndidi, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Milot Rashica, Junior Olaitan ve Hyeon-gyu Oh ile çıktı.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Devis Vasquez, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, Kristjan Asllani, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Rıdvan Yılmaz ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.

Deneyimli teknik adam, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 1-0 kazandıkları Kocaelispor maçının 11'inde 5 değişikliğe gitti. Yalçın, savunmada Felix Uduokhai ve Rıdvan Yılmaz'ı yedek soyundururken yerlerine Tiago Djalo ile Yasin Özcan'ı görevlendirdi.

Sergen Yalçın, orta sahada Kristjan Asllani'nin yerine Salih Uçan'a formayı teslim etti.

Ligde hafta sonu cezasından dolayı forma giyemeyen Orkun Kökçü, Vaclav Cerny'nin yerine görev yaparken, Milot Rashica da Cengiz Ünder'in yedek başladığı maçta formayı kaptı.

Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü döndü

Beşiktaş'ta sarı kart cezası nedeniyle Trendyol Süper Lig'deki Kocaelispor maçında yedek kulübesinde yer alamayan teknik direktör Sergen Yalçın, Rizespor karşılaşmasında görevinin başına döndü.

Siyah-beyazlılarda kaptan Orkun Kökçü de sarı kart cezasından dolayı Kocaelispor deplasmanında forma giyememişti.

Orkun Kökçü ise bir maç aranın ardından Karadeniz ekibi karşısında sahadaki yerini aldı.

Maç öncesinde bando gösterisi

Karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı kulübün 123. kuruluş yıl dönemi etkinlikleri kapsamında bando gösterisi gerçekleştirdi.

Ortaköy Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçından önce sergiledikleri performansla alkış aldı.

Salih Uçan, 5 maç sonra ilk 11'de

Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Salih Uçan, 5 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Tecrübeli futbolcu, son olarak Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Konyaspor maçında ilk 11'de görev yapmıştı.

Salih Uçan, kupada Kocaelispor ile yapılan maçta kulübede yer almasına rağmen süre almamıştı.

Ligde sırasıyla ise Alanyaspor, Başakşehir, Göztepe ve Kocaelispor müsabakalarında yedek soyunan deneyimli orta saha oyuncusu, bu maçların ilerleyen dakikalarında oyuna dahil olmuştu.

Yasin Özcan ikinci kez forma giydi

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Yasin Özcan, ikinci kez siyah-beyazlı formayı giydi.

Kupanın üçüncü haftasındaki Kocaelispor maçında ilk kez Beşiktaş formasını giyen Yasin, Çaykur Rizespor müsabakasında da görev yaptı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, genç futbolcuyu Rıdvan Yılmaz'ın yerine sol bekte görevlendirdi.

Yasin Özcan, ilk kez siyah-beyazlı taraftarlar önünde boy gösterdi.

123. kuruluş yıl dönümüne özel koreografi

Karşılaşmadan önce kuzey tribününde Beşiktaş Kulübünün 123. kuruluş yıl dönümüne özel koreografi yapıldı.

Koreografide Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yanı sıra Fuat Balkan ve Ahmet Fetgeri'ye yer verildi.