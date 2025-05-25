Beşiktaş-Çaykur Rizespor Maçının VAR Hakemi Ferenc Karako Oldu

Beşiktaş-Çaykur Rizespor Maçının VAR Hakemi Ferenc Karako Oldu
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Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak maçta VAR hakemi Ferenc Karako olarak belirlendi. Maç bugün saat 19.00'da başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Beşiktaş-Çaykur Rizespor müsabakasının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Ferenc Karako oldu.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında bugün saat 19.00'da oynanacak 5 maçın Video Yardımcı Hakemi açıklandı. Beşiktaş'ın evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşacağı mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Samet Çavuş ile Emrah Ünal yapacak. Maçın 4. hakemi ise Ömer Tolga Güldibi olacak. Bu müsabakanın VAR koltuğunda ise Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Ferenc Karako oturacak. AVAR'da da Bersan Duran eşlik edecek.

Günün diğer maçlarında ise VAR'lar şu şekilde:

Başakşehir - Adana Demirspor: Yasin Kol

Konyaspor - Alanyaspor: Jeroen Manschot

Trabzonspor - Samsunspor: Quentin Pirard

Kayserispor - Bodrum FK: Patrick Hanslbauer - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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