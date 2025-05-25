Beşiktaş - Çaykur Rizespor Maçında İlk Yarı Golsüz Geçti

Beşiktaş - Çaykur Rizespor Maçında İlk Yarı Golsüz Geçti
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi; müsabakada dikkat çeken anlar yaşandı.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

25. dakikada Rafa Silva'nın ceza yayının gerisinden sert vuruşunda savunmadan dönen topla buluşan Masuaku'nun sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

33. dakikada Hadziahmetovic'in uzun pasında ceza sahası sağ çaprazdan Keny Arroyo'nun sert vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

Hakemler: Halil Umut Meler, Samet Çavuş, Emrah Ünal

Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Ernest Muçi, Keny Arroyo, Rafa Silva, Ciro Immobile

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Semih Kılıçsoy, Joao Mario, Yakup Arda Kılıç, Necip Uysal, Emirhan Topçu, Serkan Emrecan Terzi, Mustafa Erhan Hekimoğlu

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Çaykur Rizespor: Ivo Grgic, Taha Şahin, Attila Mocsi, Casper Hojer, İbrahim Olawoyin, Mithat Pala, Rachid Ghezzal, Dal Varesanovic, Altin Zeqiri, Ali Sowe

Yedekler: Efe Doğan, Alikulov, Emrecan Bulut, Muhamed Buljubasic, Berkay Özcan, Eray Korkmaz, David Akintola, Ayberk Karapo, Habil Özbakır, Doğanay Avcı

Teknik Direktör: İlhan Palut

Sarı kartlar: Ciro Immobile (Beşiktaş), Dal Varesanovic, Attila Mosci, Mithat Pala (Çaykur Rizespor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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