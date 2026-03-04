Haberler

Sergen Yalçın'dan 5 değişiklik
Güncelleme:
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor karşısında Süper Lig'de kazandıkları maçın 11'inden 5 değişiklik yaparak sahaya çıktı. Maç öncesi bando gösterisi gerçekleşirken, taraftarın 123. yıl dönümüne özel pankartı dikkat çekti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda 1-0 kazandıkları Kocaelispor maçının 11'inden 5 değişiklik yaparak Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor karşısına çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. maçında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda 1-0 galip geldikleri Çaykur Rizespor mücadelesinin 11'inden 5 değişiklik yaparak Rizespor maçına çıktı.

Yalçın; Felix Uduokhai ve Rıdvan Yılmaz'ın yerine savunmada Tiago Djalo ve Yasin Özcan'a forma şansı verdi.

Orta sahada Kristjan Asllani'nin yerine Salih Uçan sahaya çıkarken, hafta sonu cezasından dolayı göre alamayan Orkun Kökçü, Vaclav Cerny'nin yokluğunda yerini aldı. Milot Rashica da Cengiz Ünder'in yerine 11'de maça başladı.

Beşiktaş'ın, Rizespor maçı 11'i şu şekilde:

"Ersin - Murillo, Agbadou, Djalo, Yasin - Ndidi, Salih, Orkun, Rashica, Olaitan - Oh."

Maç önü bando gösterisi

Beşiktaş - Çaykur Rizespor mücadelesi öncesi bando takımı kısa bir gösteri yaptı. Ortaköy Zübeyde Hanım Kıs Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, mücadeleden önce saha kenarında bando çaldı.

123. yıla özel pankart

Beşiktaş taraftarı, Rizespor müsabakası öncesi kulübün 123. kuruluş yıl dönümüne özel pankart hazırladı. İlk düdükten önce kale arkasında açılan ve üzerinde 123. yıla özel hazırlanan logo ile "Türk sporunun temel taşı Beşiktaş JK 123 yaşında!" yazılı koreografide Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yanı sıra Fuat Balkan ve Ahmet Fetgeri'nin fotoğrafları da yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
