Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile 46. Randevuda Sahasında

Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile 46. Randevuda Sahasında
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar, evinde üstünlük sağladığı rakibiyle toplamda 46. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş'ın kadrosunda bazı sakat oyuncular bulunurken, sınırlı kart ceza sınırında ise 5 futbolcu yer alıyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın sahasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor ile ligde 46. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, yarın saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde siyah-beyazlılar 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyetle aldığı 59 puanla 4. sırada bulunuyor. Yeşil-mavililer ise 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 17 mağlubiyetle topladığı 43 puanla 14. sırada yer alıyor.

46. randevu

Beşiktaş ile Rizespor, bugüne kadar Süper Lig'de 45. kez karşılaştı. Geride kalan müsabakalarda siyah-beyazlılar 29 kez kazanırken, yeşil-mavililer ise 7 defa 3 puan sevinci yaşadı. 9 karşılaşma ise berabere sona erdi. Beşiktaş'ın attığı 92 gole, Rizespor da 44 golle karşılık verdi.

Kartal sahasında üstün

Beşiktaş'ın, Rizespor ile evinde oynanan maçlarda rakibine karşı üstünlüğü dikkat çekiyor. Kartal, Karadeniz ekibini konuk ettiği son 11 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Söz konusu süreçte 7 galibiyet alan siyah-beyazlılar, 4 kez de berabere kaldı. Beşiktaş, Rizespor'a karşı iç sahadaki son yenilgisini 17 Şubat 2006 tarihinde 1-0'lık skorla yaşadı.

Ligde geçen hafta oynanan Alanyaspor mücadelesinde anneannesinin vefatından dolayı özel izin alan Portekizli futbolcu Gedson Fernandes'in kadrodaki yerini alacak.

Chamberlain ve Zaynutdinov forma giyemeyecek

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Alex Oxlade Chamberlain ile uzun süredir takımdan ayrı olan Bahtiyar Zaynutdinov forma giymeyecek. Siyah-beyazlılarda sakatlığını atlatan ve takımla idmanlara katılan Emirhan Topçu'nun, maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

5 futbolcu sınırda

Siyah-beyazlılarda Ersin Destanoğlu, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Söz konusu futbolcular, Çaykur Rizespor mücadelesinde kart görmeleri durumunda son hafta deplasmanda oynanacak Bodrum FK müsabakasında görev alamayacak.

Halil Umut Meler yönetecek

Beşiktaş - Çaykur Rizespor müsabakasını hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Samet Çavuş ile Emrah Ünal yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Ömer Tolga Güldibi olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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