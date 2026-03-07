Haberler

Beşiktaş 'büyük maç' hasretini sonlandıramadı

Beşiktaş 'büyük maç' hasretini sonlandıramadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de bu sezon Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı galibiyet alamadı. Galatasaray ile oynadığı son maçta 1-0 kaybeden Beşiktaş'ın büyük maçlardaki hasreti sürüyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de bu sezon Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı oynadığı maçlarda galibiyet alamayan Beşiktaş, bu hasreti sarı-kırmızılılarla oynadığı ikinci müsabakada da sonlandıramadı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'a 1-0 kaybetti. Bu sonuçla siyah-beyazlıların büyük maçlardaki galibiyet hasreti de devam etti. Beşiktaş, ligin ilk yarısında Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynadığı maçlarda da 3 puana uzanamamıştı. İkisi de deplasmanda olmak üzere Galatasaray ile 1-1 ve Trabzonspor'la da 3-3 berabere kalan siyah-beyazlı takım, Fenerbahçe'ye ise sahasında 3-2 mağlup olmuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'ın başkenti Tahran'a yeni hava saldırısı! Şiddetli patlamalar yaşanıyor

Trump'ın tehdidinin ardından saldırı başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski rapçi Balen, Nepal'de başbakanlığa yürüyor

Asya ülkesi artık eski bir rapçiye emanet! Seçimlerde ezici üstünlük
Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı

Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı
Galatasaray'a Abdülkerim Bardakcı şoku

Galatasaray'a Abdülkerim şoku!
NBA efsanesi ile dünyanın en uzun modeli yan yana

Boyu boyuna uygun! Adı üstünde "Devlerin" buluşması
Eski rapçi Balen, Nepal'de başbakanlığa yürüyor

Asya ülkesi artık eski bir rapçiye emanet! Seçimlerde ezici üstünlük
Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti

Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti
Fatma Nur öğretmen cinayeti sonrası iki isim görevden uzaklaştırıldı

Türkiye'yi yasa boğan cinayet sonrası fatura iki isme kesildi