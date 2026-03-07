Beşiktaş 'büyük maç' hasretini sonlandıramadı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de bu sezon Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı oynadığı maçlarda galibiyet alamayan Beşiktaş, bu hasreti sarı-kırmızılılarla oynadığı ikinci müsabakada da sonlandıramadı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'a 1-0 kaybetti. Bu sonuçla siyah-beyazlıların büyük maçlardaki galibiyet hasreti de devam etti. Beşiktaş, ligin ilk yarısında Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynadığı maçlarda da 3 puana uzanamamıştı. İkisi de deplasmanda olmak üzere Galatasaray ile 1-1 ve Trabzonspor'la da 3-3 berabere kalan siyah-beyazlı takım, Fenerbahçe'ye ise sahasında 3-2 mağlup olmuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı