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Beşiktaş, Bodrum FK'yi 2-1 mağlup etti

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Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş, sahasında Bodrum FK ile karşılaştı ve maçı 2-1 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti. Beşiktaş’ın gollerini Cher Ndour ve Ciro Immobile kaydederken, Bodrum FK'nın tek golü George Puscas'tan geldi.

- Trendyol Süper Lig : Beşiktaş : 2 - Bodrum FK: 1 (Maç sonucu)

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Bodrum FK'yı 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

62. dakikada sol taraftan yapılan ortada yakın kale direği dibinden Taylan'ın şutunda kaleci Mert topu çeldi.

81. dakikada Rashica'nın sağ taraftan içeri çevirdiği topta Immobile'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan gelişine sert vuruşunda kaleci Sousa'nın meşin yuvarlağı çeldi.

86. dakikada Fredy'nin sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta barajdan seken top üst direğe de çarparak dışarı çıktı.

90+4. dakikada Fredy'nin sol taraftan ortasında Puscas'ın kale sahası çizgisi üzerinden yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1

90+12. dakikada Salih Uçan'ın sol çaprazdan sağ ayak ile kullandığı serbest vuruşta top uzak kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.

Hakemler: Mehmet Türkmen, Serkan Olguncan, Bilal Gölen

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Bahtiyar Zaynutdinov, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Cher Ndour, Gedson Fernandes (Al-Musrati dk. 25), Rafa Silva (Salih Uçan dk. 89), Ernest Muçi (Milot Rashica dk. 62), Joao Mario (Semih Kılıçsoy dk. 70), Ciro Immobile (Mustafa Hekimoğlu dk. 89)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Alex Oxlade Chamberlain, Emirhan Topçu, Jean Onana, Can Keleş

Teknik Sorumlu: Serdar Topraktepe

Bodrum FK: Diogo Sousa, Ondrej Celustka (Üzeyir Ergün dk. 68), Arlind Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen (Zdravko Dimitrov dk. 46), Taylan Antalyalı, Musah Mohammed (George Puscas dk. 77), Gökdeniz Bayraktar (Pedro Teixeira dk. 68), Fredy, Ege Bilsel, Taulant Seferi (Celal Dumanlı dk. 77)

Yedekler: Gökhan Akkan, Samet Yalçın, Ahmet Aslan, Christophe Herelle, Oğulcan Başol

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Goller: Cher Ndour (dk. 32), Ciro Immobile (dk. 40) (Beşiktaş), George Puscas (dk. 90+4) (Bodrum FK)

Sarı kartlar: Rafa Silva (Beşiktaş) Ali Aytemur (Bodrum FK)

Beşiktaş, Bodrum FK'yi 2-1 mağlup etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS KILIÇ - Spor
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