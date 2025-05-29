Beşiktaş, Bodrum FK Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş, Bodrum FK Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenmanla sürdürdü. Takım, kondisyona yönelik çalışmalar ve taktik antrenmanlarla maç için çalışmalarına devam ediyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.45'te basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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