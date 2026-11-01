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Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı yarın Çekya'da Maccabi Ashdod ile karşılaşacak

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Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu üçüncü maçında yarın TSİ 20.00'de Çekya'nın Nymburk kentinde İsrail ekibi Maccabi Ashdod ile karşılaşacak. Grupta 2 maçta 1 galibiyet alan siyah-beyazlılar son sırada, 2'de 2 yapan Maccabi Ashdod ise lider durumda.

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu üçüncü maçında İsrail ekibi Maccabi Ashdod ile iç saha maçını yarın Çekya'da oynayacak.

Nymburk kenti ile aynı adı taşıyan salonda yapılacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.

B Grubu'nda çıktığı 2 maçın 1'ini kazanabilen siyah-beyazlılar, 4 takımın yer aldığı grupta son sırada bulunuyor. İsrail temsilcisi ise 2'de 2 yaparak liderlik koltuğunda oturuyor.

Avrupa Kupası'nda dörder takımın mücadele ettiği 12 grubun liderleri ile ikincileri adlarını play-off'a yazdıracak. En iyi 4 grup üçüncüsü ile FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla play-off'ta 32 takım yer alacak.

Kaynak: AA
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