Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar EuroCup'ta İlk Galibiyetini Aldı

Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar EuroCup'ta İlk Galibiyetini Aldı
Güncelleme:
Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar EuroCup J Grubu ikinci haftasında sahasında Yunanistan'ın Athinaikos Qualco takımını 87-84 mağlup ederek grup aşamasındaki ilk galibiyetini elde etti.

SALON: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

HAKEMLER: Stefan Vukovic, Marija Ciric, Sava Cetkovic

BEŞİKTAŞ BOA: Toure 18, Okonkwo 20, Fasoula 29, Pelin Bilgiç 2, Milic 7, Meltem Yıldızhan 7, Özge Özışık 4, İlayda Güner

ATHINAIKOS QUALCO: Winterburn 11, Prince 16, Hristova 17, Takacas-Kiss 4, Parks 3, Raca 9, Bertsch 8, Tsineke 9, Borkowska 3, Louka 4, Pavlopoulo

1'İNCİ PERİYOT: 18-26

DEVRE: 42-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-65

Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar EuroCup J Grubu ikinci haftasında sahasında konuk ettiği Yunanistan takımı Athinaikos Qualco'yu 87-84 mağlup etti. Bu sonucun ardından Beşiktaş BOA, gruptaki ilk galibiyetini elde etti. Athinaikos Qualco ise ilk mağlubiyetini aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
