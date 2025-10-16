Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar EuroCup'ta İlk Galibiyetini Aldı
Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar EuroCup J Grubu ikinci haftasında sahasında Yunanistan'ın Athinaikos Qualco takımını 87-84 mağlup ederek grup aşamasındaki ilk galibiyetini elde etti.
SALON: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi
HAKEMLER: Stefan Vukovic, Marija Ciric, Sava Cetkovic
BEŞİKTAŞ BOA: Toure 18, Okonkwo 20, Fasoula 29, Pelin Bilgiç 2, Milic 7, Meltem Yıldızhan 7, Özge Özışık 4, İlayda Güner
ATHINAIKOS QUALCO: Winterburn 11, Prince 16, Hristova 17, Takacas-Kiss 4, Parks 3, Raca 9, Bertsch 8, Tsineke 9, Borkowska 3, Louka 4, Pavlopoulo
1'İNCİ PERİYOT: 18-26
DEVRE: 42-46
3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-65
Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar EuroCup J Grubu ikinci haftasında sahasında konuk ettiği Yunanistan takımı Athinaikos Qualco'yu 87-84 mağlup etti. Bu sonucun ardından Beşiktaş BOA, gruptaki ilk galibiyetini elde etti. Athinaikos Qualco ise ilk mağlubiyetini aldı.