ÇİMSA ÇBK Mersin: 95-99
Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final ikinci maçında Beşiktaş BOA, normal süresi 86-86 biten karşılaşmada ÇİMSA ÇBK Mersin'e uzatma bölümünde 99-95'lik skorla yenilerek elendi.
İSTANBUL, -
SALON: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi
HAKEMLER: Haldun Çoban, Aydın Karaçam, Ömer Sarı
BEŞİKTAŞ BOA: Fasoula 25, Ashaki 17, Pelin Bilgiç 13, Whitcomb 12, Toure 11, Okonkwo 8, Meltem Yıldızhan 4, Gülşah Duman 3, Özge Özışık 2.
ÇİMSA ÇBK MERSİN: Esra Ural Topuz 18, Beren Burke 17, Yahupova 15, Vanloo 13, Büşra Akbaş 12, Sinem Ataş 10, Sventoraite 6, Juskaite 5, Asena Yalçın 3.
1'İNCİ PERİYOT: 25-25
DEVRE: 46-45
3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-70
NORMAL SÜRE: 86-86
Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final ikinci maçında Beşiktaş BOA, normal süresi 86-86 eşitlikle tamamlanan mücadelenin uzatma bölümünde ÇİMSA ÇBK Mersin'e 99-95'lik skorla mağlup oldu. Bu sonuçla ÇİMSA ÇBK Mersin, çeyrek final serisini 2-0 kazanarak yarı finale yükseldi.