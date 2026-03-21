ÇİMSA ÇBK Mersin: 95-99

Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final ikinci maçında Beşiktaş BOA, normal süresi 86-86 biten karşılaşmada ÇİMSA ÇBK Mersin'e uzatma bölümünde 99-95'lik skorla yenilerek elendi.

SALON: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

HAKEMLER: Haldun Çoban, Aydın Karaçam, Ömer Sarı

BEŞİKTAŞ BOA: Fasoula 25, Ashaki 17, Pelin Bilgiç 13, Whitcomb 12, Toure 11, Okonkwo 8, Meltem Yıldızhan 4, Gülşah Duman 3, Özge Özışık 2.

ÇİMSA ÇBK MERSİN: Esra Ural Topuz 18, Beren Burke 17, Yahupova 15, Vanloo 13, Büşra Akbaş 12, Sinem Ataş 10, Sventoraite 6, Juskaite 5, Asena Yalçın 3.

1'İNCİ PERİYOT: 25-25

DEVRE: 46-45

3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-70

NORMAL SÜRE: 86-86

Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final ikinci maçında Beşiktaş BOA, normal süresi 86-86 eşitlikle tamamlanan mücadelenin uzatma bölümünde ÇİMSA ÇBK Mersin'e 99-95'lik skorla mağlup oldu. Bu sonuçla ÇİMSA ÇBK Mersin, çeyrek final serisini 2-0 kazanarak yarı finale yükseldi.

İran'dan İsrail'e füze saldırısı! Nükleer santralin bulunduğu bölgede şiddetli patlama

Nükleer tesis bölgesinde şiddetli patlama
Şampiyonlar Ligi'ne 5 takım gönderecekler

Şampiyonlar Ligi'ne 5 takım gönderecekler
Diyarbakır'da Ambar Çayı taştı, tarım arazilerini su bastı

Bir kentimiz kabusu yaşadı, tarım arazilerini su bastı
Camide yarı çıplak halde küfürlü şarkı söyledi, gözaltına alındı

Camide uygunsuz video! Emniyet hemen harekete geçti
Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçoğlu dahil 8 şüpheli yakalandı

Ünlü isimlerin adının karıştığı futbolcu cinayetinde yeni gelişme
Şampiyonlar Ligi'ne 5 takım gönderecekler

Şampiyonlar Ligi'ne 5 takım gönderecekler
Cezaevinden izinli çıkan hükümlü, kuzeninin eşini öldürdü

Cezaevinden izinli çıkan hükümlü, kuzeninin eşini öldürdü
Hürmüz krizi faturayı kabarttı! 7 ülke her gün milyarlarca dolar kaybediyor

Savaşın 7 ülkeye faturası ağır oldu! Günlük kayıp öyle böyle değil