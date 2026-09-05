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Beşiktaş Kadıköy'de Kazandı: 2-1

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş, Skriniar'ın golüne Rıdvan Yılmaz ve Vlahovic ile yanıt vererek maçı 2-1 kazandı. Siyah-beyazlılar, 4 maçlık derbi hasretini sonlandırdı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş, karşılaşmayı 2-1 kazanarak bir sezonluk aranın ardından derbi sevinci yaşadı.

Milan Skriniar'ın 26. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen Fenerbahçe'ye 38. dakikada Rıdvan Yılmaz'la cevap veren siyah-beyazlılar, ikinci yarıda birçok pozisyonu değerlendiremese de 73. dakikada Dusan Vlahovic'in attığı golle karşılaşmadan galip ayrıldı.

Beşiktaş, ligde 4 maç sonra derbi kazandı

Beşiktaş, 4 maçlık aranın ardından ligde taraftarlarına derbi sevinci yaşattı.

Geçen sezon oynanan 4 lig maçında Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı üstünlük kuramayan siyah-beyazlı ekip, Galatasaray'la ilk yarıda 1-1 berabere kalırken, ikinci yarıdaki derbide rakibine 1-0 yenildi.

Fenerbahçe'ye karşı lig maçlarında 3-2 ve 1-0 mağlup olan Beşiktaş, sarı-lacivertli rakibiyle kupada oynadığı maçı ise deplasmanda 2-1 kazanmıştı.

Beşiktaş, ligdeki son derbi galibiyetini 2024-2025 sezonunda yine Kadıköy'de 1-0 kazanarak elde etmişti.

Adalı'dan derbi primi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, galibiyet sonrası oyuncularını kutladı.

Maçın sona ermesinin ardından soyunma odasına inen Serdal Adalı, siyah-beyazlı futbolcuları tebrik etti. Başkan Adalı'nın derbiye özel prim açıklamasını Beşiktaşlı futbolcular, alkışlarla kutladı.

Vlahovic gollerine devam etti

Geçen hafta Arca Çorum FK maçında yaptığı "hat-trick"le Beşiktaş'taki ilk gollerini atan Dusan Vlahovic, derbiyi de boş geçmedi.

73. dakikada Olaitan'ın derinlemesine pasıyla başlayan atakta Orkun Kökçü'nün pasını boş kaleye göndererek takımını 2-1 öne geçiren yıldız golcü, siyah-beyazlı forma altında dördüncü golünü kaydetti.

Derbide Vlahovic'e gol pasını veren Orkun Kökçü, Çorum FK maçında kazanılan penaltıda meşin yuvarlağı Sırp oyuncuya bırakmış, Vlahovic de ilk golünü bu penaltıyla atmıştı.

Rıdvan Yılmaz derbiyle bıraktı, derbiyle başladı

Derbide Beşiktaş'ın ilk golünü atan Rıdvan Yılmaz, 4 sezon sonra Süper Lig'de gol sevinci yaşadı.

Ligde son golünü 2020-2021 sezonunda Galatasaray'a karşı atan tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe derbisinde attığı golle 4 yıl sonra takımına gol katkısı sağladı.

38. dakikada Trossard'ın pasında sol çaprazdan topu ağlara göndererek derbide durumu 1-1'e getiren Rıdvan Yılmaz, son gol sevincini ise 2023-2024 sezonunda Rangers formasıyla yaşadı.

Rangers'ın Hibernian'ı 3-0 yendiği lig maçında takımının ilk golünü kaydeden Rıdvan, daha sonra oynanan 2 sezonda gol kaydedemedi.

Siyah-beyazlı oyuncu, kasık ağrısı nedeniyle ikinci yarıda yerini Kassoum Ouattara'ya bıraktı.

Italiano'dan ilk derbisinde galibiyet

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Türkiye kariyerindeki ilk derbi maçından 3 puanla ayrıldı.

İlk derbisine Fenerbahçe deplasmanında çıkan siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, maçın sona ermesinin ardından teknik heyeti ve oyuncularıyla büyük sevinç yaşadı.

Galibiyeti taraftarlarıyla kutladı

Beşiktaşlı futbolcular, derbide son düdüğün ardından saha içinde yaşadıkları sevinci maçı izlemeye gelen taraftarlarıyla paylaştı.

Kaptan Orkun Kökçü'yle birlikte taraftarlarının önüne koşan siyah-beyazlı oyuncular, birlikte tezahürat yaptı.

Bir müddet misafir tribünlerinin önünde sevinen Beşiktaşlı futbolcular, daha sonra soyunma odasının yolunu tuttu.

Yeni transferlerin ilk Fenerbahçe derbisi

Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano'nun formayı teslim ettiği Alexander Nübel, Salih Özcan, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı formayla ilk kez Fenerbahçe derbisinde forma giydi.

İkinci yarıda oyuna giren Kassoum Ouattara ve İlhan Fakılı da kariyerlerinde ilk kez sarı-lacivertlilere karşı rakip oldu.

Kaynak: AA
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