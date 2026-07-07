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Beşiktaş, Nübel'i açıkladı

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Beşiktaş, Bayern Münih'in Alman kalecisi Alexander Nübel ile prensip anlaşmasına vardığını ve sağlık kontrolleri için bu akşam İstanbul'a geleceğini duyurdu.

BEŞİKTAŞ, Bayern Münih'in Alman file bekçisi Alexander Nübel'in akşam saatlerinde İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Beşiktaş'ta transfer harekatı hız kazandı. Doğan Alemdar'ın İstanbul'a geleceğini açıklayan siyah-beyazlılar, Alman file bekçisi Alexander Nübel'i de İstanbul'a getiriyor. Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığımız profesyonel futbolcu Alexander Nübel, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir. Alexander Nübel'i taşıyan uçak bu akşam 19.45'te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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