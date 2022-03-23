Beşiktaş'ta hayaller gerçek oluyor! Yeni hoca Ismael, rakipleri çok kıskandıracak

Beşiktaş'ta sezonun üçüncü teknik direktörünün kim olacağı merakla bekleniyordu. Dün yapılan yönetim kurulu toplantısında Valerien Ismael isminde fikir birliğine varıldı. Aslında Fransız teknik adamla olan anlaşma dün resmiyet kazanacaktı. Sportif direktör Ceyhun Kazancı, Valerien Ismael için yönetimi ikna etmişti. Ancak duyurunun yapılması son anda yaşanan bir gelişmeyle ertelendi. Beşiktaş'ın eski kaptanı İbrahim Üzülmez'den dünkü toplantı öncesinde bir hamle geldi.

İBRAHİM ÜZÜLMEZ OLMADI

Başkan Çebi ile görüşen İbrahim Üzülmez, "Ben Beşiktaş'ta 13 sene top koşturdum. Beş sene de kaptanlık yaptım. Beşiktaş'ta teknik direktör olmayı hak ediyorum. Gelirsem çok başarılı olurum, para pul konuşmam. Şenol Güneş'in yardımcısı da olabilirim" dedi. Başkan Çebi, bu talebi yönetim kurulu toplantısına taşıyacağını belirterek Üzülmez'den beklemesini istedi. Toplantıda ise İbrahim Üzülmez ismine sıcak bakılmadı ve Valerien Ismael'in 1+1 yıllığına göreve getirilmesine karar verildi.

PROFESYONEL EKİPLE GELİYOR

Beşiktaş'ın başına geçmeye hazırlanan Valerien Ismael'in yardımcıları da netleşmeye başladı. Fransız teknik adamın son dönemde yanından ayırmadığı isimlerden Adam Murray'nin tekrar Ismael ile çalışması bekleniyor. Türkiye gazetesinin haberine göre; Bununla beraber performans atleti olarak Jack Riley'in, Jonny Northeast'in de spor bilimi koçu olarak çalışacağı öğrenildi. 24 yaş altı futbolcu gruplarıyla çalışan Ismael'in takımları 124 km koşu mesafesinin atlına düşmüyor.

PROFESYONEL DÖNEM

Siyah-Beyazlı kulüpte futbol şubesi Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'ya bağlı. Yönetim kadrosu teknik ekibin işlerine karışmayacak, Valerien Ismael, profesyonel bir ekiple çalışacak. Altyapıda da baştan aşağı yenilenme süreci başlıyor.

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