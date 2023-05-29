Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF başkanlığına aday olmayacak

"Beşiktaş başkanlığı onurlu ve gururlu bir görev"

"UEFA'dan yanıt bekliyoruz, yapılan uygulamanın sağlıklı olmadığını düşünüyoruz"

Ali DANAŞ, - Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, haziran ayında yapılacak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlık seçimine aday olmayacağını, mevcut Başkan Mehmet Büyükekşi'nin ise iyi niyetli, çalışkan ama başarısız olduğunu söyledi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne eklenen ve Akademinin hizmetine sunulan sahanın açılışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çebi, TFF Başkan adaylığı ile igili olarak "Kafamda böyle bir düşünce yok. Beşiktaş'ın başkanıyım, burası çok onurlu ve gururlu bir görev yeri. Burada faydalı olmaya talibim. Bunu kimlerin çıkardığını bilmiyorum. İyi niyetli isteyenler olabilir, onlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Çebi ayrıca deprem nedeniyle ligin geri kalanına devam etmeyen Atakaş Hatayspor ve Gaziantep FK maçları için TFF'nin aldığı kararı bir kez daha eleştirerek "UEFA'ya görüşünü, bu durum sağlıklı mı diye sorduk, henüz cevap gelmedi. O konuda ısrar ediyoruz. Yapılan uygulamanın sağlıklı olmadığını düşünüyoruz. Depremden etkilenen iki ilin takımının ligde dondurulup devam etmesi çok doğal bir şey. Ben de destek verdim. Uygulamalar çok basit ve net. Herhangi bir takım ne nedenle ligden çekiliyorsa oynadığı maçlar dahil olmak üzere geçersiz sayılır. Bunu yok hükmünde kabul edip kafanıza göre karar alacaksınız, bunu depremin üçüncü günü gündeme getirip bizi zor durumda bırakacaksınız. Çok rahatsız olduğum konulardı. Ben deprem sonrası elimden gelen her şeyi yaptım. Benim önceliğim oradaki insanlara hizmet etmekti ama bu arada hayat devam ediyor. Depremi hiçbir zaman unutmayacağım, elim hep orada olacak. Bunları laf olsun diye konuşan insanlara yaptıklarının doğru olmadığını söylemek zorundayım" sözlerini sarfetti.