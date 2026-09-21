Beşiktaş Başkanı Adalı, MHK ile ileri gitme şansı olmadığını söyledi

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu Amed Sportif Faaliyetler'e 3-2 yenilen Beşiktaş'ın kulüp başkanı Serdal Adalı, "Üzgünüz, takım yorgundu, iyi oynamadık, onu belirteyim. Toparlayacağız, bu milli maç arasında ve yine eski oyunumuza geri döneceğiz." dedi.

Adalı, Diyarbakır Stadı'nda oynanan maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Amed Sportif Faaliyetler'i kutladı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'na, Diyarbakır halkına ve İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman'a teşekkür eden Adalı, çok güzel ağırlandıklarını belirtti.

Maçlardan sonra açıklama yapmayı sevmediğini ifade eden Adalı, şöyle konuştu:

"Bugün hem Diyarbakırlılara teşekkür etmek için bu açıklamayı yapıyorum hem de maalesef dönüyoruz, dolaşıyoruz, bu maçlardan sonra hakemlerle ilgili konuları konuşmak mecburiyetinde kalıyoruz. İlk goldeki faul pozisyonu, sonra Poku'nun pozisyonu, bir türlü bir anlam veremiyoruz, ne yapmaya çalışıyorlar? Az çok ne yapmaya çalıştıklarını biliyoruz ama bu kadar üstüne üstüne gitmelerine de bir anlam veremiyorum. Sonrasında da zaten maçın sonunda uyduruk bir penaltı ile dengeyi sağlama durumları, bunlar hiç güzel değil. Dün Trabzonspor Başkanı başladı, başını getirdi, söyleyemedi, söylemedi daha doğrusu, ' Merkez Hakem Kurulu Başkanı'na sesleniyorum.' diye. Ben devamını getireyim, Merkez Hakem Kurulu Başkanına ilk günde ne söylediysem bugün de aynısını söylüyorum. O Merkez Hakem Kurulu Başkanı orada oturduğu müddetçe maalesef her maçtan sonra sadece biz değil işte galip gelen takım da konuşuyor, belki Amedspor yöneticilerine de mikrofon uzatsanız onlar da hakemden şikayet edecek. Maalesef bu Merkez Hakem Kurulu ile bir adım daha ileri gitme şansımız yok."

"Ne ceza verirlerse de versinler. Sadece Beşiktaş için de konuşmuyorum, tüm kulüpler için konuşuyorum, herkese aynı hatalar yapılıyor." diyen Adalı, "İşte Avrupa Kupası maçı oynadık. ya hiçbiriniz bir hakemle ilgili tek bir kelime ettiniz mi? ya da bir yerde duydunuz mu? İnşallah Federasyon Başkanımız, her seferinde mikrofonu bulduğumda söylüyorum, bir çare bulur. Yoksa samimi söylüyorum, bu şekilde bu lig bitmez." dedi.

Bir gazetecinin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "Hakemlere söyleyeceğim şey şu, eğer Trabzonspor ile Diyarbakırspor oynuyorsa cüzi de olsa bir takdir hakkın varsa o takdir hakkını Diyarbakırspor'dan yana kullanacaksın." sözünü hatırlatması üzerine Adalı, "Bana göre çok doğru bir açıklama değil. Bugünkü gördüğümüz yönetim de yüzde 51 o takdir hakkını kullandı, aksini kimse iddia edemez. Ne diyeyim? Üzgünüz, takım yorgundu, iyi oynamadık, onu belirteyim. Toparlayacağız, bu milli maç arasında ve yine eski oyunumuza geri döneceğiz. Bir yerde hiç istemediğimiz olaylar olur ama bunun sorumlusu da ne biz ne diğer haksızlığa uğrayan takımın yönetimi, taraftarı olur ama üstüne üstüne gidiyorlar, zorlaya zorlaya devam ediyorlar. Kulüpler Birliği Başkanımız çıktı ve hakemle ilgili Federasyon Başkanına da iletti, Kulüpler Birliği kararımızı da götürdü, değişiklik yapması gerektiğini söyledi. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Yani ne yapalım?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA