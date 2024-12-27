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Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, Fenerbahçe'nin transferini açıkladı

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, Fenerbahçe'nin transferini açıkladı
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Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, Fenerbahçe'nin Anderson Talisca transferiyle ilgili konuştu. Adalı, Brezilyalı yıldızın devre arasında büyük bir ihtimalle Fenerbahçe'ye gideceğini söyledi.

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, Pazar günü yapılacak seçim öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mevcut başkan Hüseyin Yücel'in rakibi olacak Adalı, vaatlerini paylaşmanın yanı sıra Fenerbahçe'nin Anderson Talisca transferiyle ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

"TALİSCA BÜYÜK İHTİMALLE FENERBAHÇE'YE GİDECEK"

TRT Spor'a konuşan Serdal Adalı'nın açıklamaları şu şekilde;

"Benden uçuk kaçık vaatler beklemeyin" diyerek sözlerine başlayan Adalı, "Hüseyin Bey'in yaptığı vaatler gibi, 'Mourinho'yu mu istersiniz?', Talisca'yı mı istersiniz?', 'Di Maria'yı mı getireyim?' gibi vaatlerim olmaz. Hayaller öyle... Mourinho, Fenerbahçe'ye gitti. Talisca da devre arasında büyük bir ihtimalle Fenerbahçe'ye gidecek. Hayaller öyle gerçekler... Futbolcu ismi vermeyelim ama Mario diyeyim, Ndour diyeyim. Bende öyle bir hayal olmaz" dedi.

"GURURLA SEYREDECEKLERİ BİR BEŞİKTAŞ'IN GARANTİSİNİ VERİYORUM"

Serdal Adalı, sözlerini "Çok gururla seyredecekleri tertemiz, pırıl pırıl gençlerden kurulu bir takım kuracağız. Yıldız olacak mı diyorsunuz ya hani? Şu mali tabloları bir önüme alayım. Yoluna koyduğumuz dakika, yine tekrar tekrar aynı şeyi söylüyorum ama benim gidip alacağım futbolcuyu hayal bile edemezler. Vaadimi bu şekilde anlasın gençler. Gençleri çok iyi anlıyorum. Hepsi bir hayal kırıklığı içerisinde buradan da seslenmek istiyorum onlara. Gururla seyredecekleri bir Beşiktaş görecekler. Bunun garantisini veriyorum" ifadeleriyle sürdürdü.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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