Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Beşiktaş, Başakşehir maçı öncesi BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde idmana başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi İstanbul Başakşehir'i konuk edeceği maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Italiano yönetiminde 1,5 saat süren antrenmanla takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü İstanbul Başakşehir'i konuk edeceği mücadelenin hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki antrenman, 1,5 saat sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapmayla taktik çalışmasının ardından savunma ve hücum çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş, maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
Fon soruşturmasında Taha Çakmak ve İnan Altınbaş dahil 15 kişi tutuklandı

Altınbaş'ın patronu ve eski Türkiye Sigorta Genel Müdürü için karar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mal varlıklarına el konulan Melis Sütşurup ve babasından sürpriz adım

Mal varlıklarına el konulan Melis Sütşurup ve babasından sürpriz adım
MasterChef Türkiye'de kriz! Çekimler durdu, yeni bölüm yok

MasterChef Türkiye'de kriz! Çekimler durdu, yeni bölüm yok
Derbinin bilet fiyatları açıklandı! En pahalısı 2 asgari ücreti aştı

Derbinin bilet fiyatları açıklandı! En pahalısı 2 asgari ücreti aştı
Şenol Güneş'ten Sergen Yalçın açıklaması! 'Benimle görüşmediler' sözüne açıklık getirdi

Şenol Güneş'ten Sergen Yalçın açıklaması! Olay sözlere açıklık getirdi
Hakkı Bulut'un rahatsızlanma nedeni ortaya çıktı! Her şey bir cüzdanla başladı

İşte Hakkı Bulut'un rahatsızlanma nedeni! Her şey cüzdanla başladı
Şekip Mosturoğlu'ndan çok sert sözler: Ligin şampiyonlarını belirlediler

Fenerbahçe'de kritik gün! TFF ve MHK'ye ağzına geleni saydı
Konya'da kedi tüyü silkeleme tartışması kanlı bitti! Komşusunu yüzünden bıçakladı

Sebebi pes dedirtti! Kedi tüyü yüzünden komşusunu bıçakladı