Beşiktaş, Başakşehir maçı öncesi BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde idmana başladı

Beşiktaş, Başakşehir maçı öncesi BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde idmana başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi İstanbul Başakşehir'i konuk edeceği maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Italiano yönetiminde 1,5 saat süren antrenmanla takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü İstanbul Başakşehir'i konuk edeceği mücadelenin hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki antrenman, 1,5 saat sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapmayla taktik çalışmasının ardından savunma ve hücum çalışmasıyla tamamlandı.
Beşiktaş, maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA