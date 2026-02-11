Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynayacağı RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başlayarak, antrenmanlar gerçekleştirdi.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Pazar günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.
