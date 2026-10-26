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Beşiktaş, Başakşehir'i 2-0 yenerken Hyeon-gyu Oh ilk lig golünü attı

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında evinde İstanbul Başakşehir'i 2-0 yendi. 65. dakikada Ndidi'nin yerine oyuna giren Hyeon-gyu Oh, 75. dakikada bu sezon ligdeki ilk golünü atarken Junior Olaitan 89. dakikada skoru belirledi.

Beşiktaş'ın Güney Koreli futbolcusu Hyeon-gyu Oh, bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü İstanbul Başakşehir ağlarına attı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, evinde İstanbul Başakşehir'i evinde 2-0'lık skorla yendi. Siyah-beyazlıların golleri 75. dakikada Hyeon-gyu Oh ve 89. dakikada Junior Olaitan'dan geldi. 65. dakikada Ndidi'nin yerine oyuna dahil olan Oh, 10 dakika sonra fileleri havalandırarak bu sezon ligde ilk gol sevincini yaşamış oldu.

25 yaşındaki futbolcunun, Avrupa Ligi elemeleri ve lig aşamasında 3 gol, 2 asisti bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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