Beşiktaş Avusturya kampında 3-2 mağlup oldu

AVUSTURYA kampının sonuna yaklaşan Beşiktaş, 3'üncü hazırlık maçında Avusturya 1'inci Lig ekiplerinden Wolfsberger ile yaptığı karşılaşmayı 3-2 kaybetti.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer iki maçtır kadroya almadığı yeni transfer Tammy Abraham'ı bu kez on bire yazdı.

Beşiktaş mücadeleye Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Kartal, Demir Ege, Rashica, Rafa, Joao Mario, Tammy Abraham on biriyle çıktı.

İlk yarıda çok etkili görünmeyen siyah-beyazlılarda Mert Günok 5 net pozisyonu kurtarırken, Svensson da çizgiden bir top çıkardı. Wolfsberger 30'uncu dakikada ilk kez Mert'i aştı ve Zukic ile 1 - 0 öne geçti. Golden sonra toparlanmaya başlayan Beşiktaş 36'ncı dakikada Demir Ege ile beraberliği yakaladı. Wolfsberger 44'üncü dakikada Sulzner ile 2-1 öne geçerken, 45'inci dakikada Kartal Kayra frikikten skoru 2-2 yapan golü attı.

Beşiktaş ikinci yarıya Abraham-Mustafa değişikliğiyle başladı. Avusturya ekibi 55'inci dakikada Kojzek ile skoru 3-2'ye getirdi.

Mustafa Hekimoğlu karşılaşmanın 57'nvci dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerine Semih Kılıçsoy girdi.

Wolfsberger 79'uncu dakikada Sulzner'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Kalan dakikalarda gol olmayınca mücadele Avusturya ekibinin 3-2 galibiyetiyle sonuçlandı.

Siyah-beyazlılar, Avusturya kampının son hazırlık maçını yarın Slovakya takımı Petrzalka ile yapacak.