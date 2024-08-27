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Beşiktaş, Augsburg'tan Felix Uduokhai'yi renklerine bağladı

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Beşiktaş, Almanya'nın Augsburg takımından Felix Uduokhai'yi kiralık olarak kadrosuna dahil ettiğini duyurdu. Nijerya asıllı 26 yaşındaki futbolcu, fiziksel özellikleri ve savunma yetenekleriyle dikkat çekiyor.

Beşiktaş, Augsburg'tan Felix Uduokhai'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Felix Uduokhai'nin satın alma opsiyonuyla birlikte 2024-25 sezonu sonuna kadar geçici transferi için Augsburg kulübüyle anlaşmaya varılmıştır." denildi.

2 GOL ATTI

Nijerya asıllı olan 26 yaşındaki Felix Uduokhai hem fiziksel özellikleri hem de savunma yetenekleriyle geçen sezon adından söz ettirdi. Augsburg formasıyla Bundesliga'da 33 maça çıkan Uduokhai rakip filelere 2 gol gönderdi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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