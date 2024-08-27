Beşiktaş, Augsburg'tan Felix Uduokhai'yi renklerine bağladı

Beşiktaş, Augsburg'tan Felix Uduokhai'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Felix Uduokhai'nin satın alma opsiyonuyla birlikte 2024-25 sezonu sonuna kadar geçici transferi için Augsburg kulübüyle anlaşmaya varılmıştır." denildi.

2 GOL ATTI

Nijerya asıllı olan 26 yaşındaki Felix Uduokhai hem fiziksel özellikleri hem de savunma yetenekleriyle geçen sezon adından söz ettirdi. Augsburg formasıyla Bundesliga'da 33 maça çıkan Uduokhai rakip filelere 2 gol gönderdi.