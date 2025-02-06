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Beşiktaş ara transfer dönemindeki ilk imzayı açıkladı

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Beşiktaş ara transfer dönemindeki sessizliğini bozdu. Siyah-beyazlı kulüp, Independiente forması giyen 18 yaşındaki kanat oyuncusu Keny Arroyo'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş, Kolombiya ekibi Independiente'den 18 yaşındaki kanat oyuncusu Keny Arroyo'nun transferi için kulübü ve oyuncu ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

Beşiktaş ara transfer döneminde ilk imzayı açıkladı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Independiente del Valle kulübünde forma giyen Keny Alexander Arroyo Alvarado'nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş ara transfer döneminde ilk imzayı açıkladı

İSTANBUL'A GELECEĞİ TARİH BELLİ OLDU

Ekvadorlu futbolcunun sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için 8 Şubat Cumartesi günü İstanbul'a geleceği aktarıldı.

Beşiktaş ara transfer dönemindeki ilk transferini açıkladı

KENY ARROYO'NUN KARİYERİ

Keny Arroyo, 14 Şubat 2006 tarihinde Ekvador'da dünyaya geldi. Independiente del Valle altyapısında yetişen genç futbolcu, sergilediği performansla A takıma yükselme başarısı gösterdi. Arroyo, 2 kez de Ekvador Milli Takımı formasını giydi.

Beşiktaş ara transfer dönemindeki ilk imzayı açıkladı
Haberler.com / Umut Halavart - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıH Riza Özkan:

çoluk çocuk alınırmı

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