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Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Mücadelede 1-0 Antalyaspor önde.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'u ağırlıyor. Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadele, saat 20.30'da başladı. Hakem Burak Pakkan'ın yönettiği Karşılaşmanın VAR hakemi olarak Hakan Ceylan görev yapıyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Bu sezon aldığı başarısız sonuçlarla şampiyonluk yarışının gerisinde kalan siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı son 2 maçta Galatasaray ve Gaziantep FK'ye yenilerek üçüncülük yarışında Trabzonspor'un gerisine düştü. Ligde 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 yenilgi sonucunda 46 puan toplayan Beşiktaş, puan cetvelinin 4. sırasında yer alıyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Worrall, Colley, Serkan Emrecan Terzi, Gedson, Amartey, Rashica, Muçi, Cenk, Semih.

Antalyaspor : Helton, Bünyamin, Veysel, Bahadır, Erdoğan Yeşilyurt, Kaluzinski, Van de Streek, Safuri, Saric, Larsson, Buksa.

CANLI ANLATIM

6' Orta alandan topla birlikte gelen Safuri sağ kanattan ceza sahasına giren Bünyamin'e pasını verdi. Bünyamin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda hata yapmadı ve topu ağlara gönderdi.

5' GOOOOOO L Bünyamin ile Antalyaspor öne geçiyor.

5' Maçta tempo yüksek...

3' Rashica'nın kullandığı köşe vuruşunda Cenk'in kafası üstten auta çıktı.

2' Rashica sağ kanattan topla geldi ve ortasını açtı ancak savunmaya çarpan top kornere çıktı.

1' Maç başladı...

Kaynak: Haberler.com / Spor

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