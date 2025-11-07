Beşiktaş, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Antalya'ya hareket edecek. - İSTANBUL